Відповідну заяву в Офісі Президента зробили у відповідь на запит журналістів. Там також пояснили, що про вказане провадження главі державі ніхто не доповідав. Адже йому не повідомляють про дорожньо-транспортні пригоди, в яких обійшлося без загиблих.
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Володимир Зеленський і Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом (з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі Трухіна – 24 канал),
– зазначили в ОП.
Окрім цього, в Офісі Президента запевнили, що президент і глава ОП не спілкувалися з народним депутатом щодо аварії. І той не приходив до приймальні глави держави після 23 серпня.
ДТП за участі Трухіна: що відомо
- Народний депутат Трухін потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 23 серпня 2021 року.
- Журналісти 1 лютого оприлюднили розслідування щодо аварії за участі парламентаря. Зокрема вперше показали відео з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці.
- Водночас представникам ЗМІ вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце інциденту.
- Нардепа не відпускали, тож він спробував домовитися та, ймовірно, пропонував 150 тисяч.
Розслідування журналістів "Української правди" про аварію з Трухіним: дивіться відео