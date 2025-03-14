Таку думку в етері 24 Каналу висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем, підкресливши, що замороження лінії фронту та надання згоди Росії зберегти територію, яку вона незаконно захопила, є тим, що не відповідає міжнародним нормам і має бути абсолютно неприпустимим.

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В який спосіб Україна може спробувати повернути свої землі?

Полковник армії у відставці зазначив, що він не вірить в те, що США можуть сьогодні обговорювати можливість залишити за Росією окуповані українські території. З його слів, президент Зеленський розуміє, що він не може повернути ці землі військовим шляхом на тактичному рівні, але він може створити умови для їх повернення за допомогою ширшої оперативної стратегії.

Вона дуже успішно реалізується і координується під контролем генерала Буданова. Це передбачає атаки на російську нафтову інфраструктуру, авіабази, залізничну систему, штаби командування і контролю, вбивства російських генералів у Москві, що створює психологічний тиск,

– озвучив Інґрем.

Всі ці дії мають накопичувальний ефект і змушують Росію наближатися до тієї миті, коли вона не зможе продовжувати підтримувати тактичну війну.

Щойно це станеться, все зміниться і Україна зможе почати витісняти росіян. Ми не так далеко від цього,

– вважає Інґрем.

Нагадаємо, 13 березня з візитом у Москві побував спецпредставник американського президента Стів Віткофф, аби обговорити з Путіним можливість встановити перемир'я. 14 березня запланована телефонна розмова між лідером США та російським диктатором.

Зазначимо, що радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що якщо Путіну вдасться залишити за собою окуповані території, то в майбутньому це призведе до ризиків виникнення у світі низки конфліктів. Оскільки історично були різні держави, але нині є зафіксовані на юридичному рівні їхні кордони. Подоляк переконаний, що Путін буде висувати безглузді вимоги і таким чином затягувати переговорний процес.