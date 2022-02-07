В ефірі одного з українських телеканалів Петрик розповів, що, заступаючи на чергування, патрульний отримує в IT-відділі боді-камеру за окремим номером, повідомляє 24 канал. Її видають під особистий підпис.

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Кожен працівник поліції, кожен екіпаж, який виїжджає на виклик, отримує боді-камери. І всі співробітники поліції, які були залучені до цієї ситуації, у них у всіх були нагрудні камери,

– заявив Петрик.

Боді-камери правоохоронці здають наприкінці зміни.

Петрик відповів на запитання, чи є відео з інших камер. Правоохоронець заявив: "вони, напевно, є, але я не можу стверджувати це".

Також патрульний наголосив: у мережі оприлюднили неповне відео.

ДТП за участі Трухіна: головне

Трухін потрапив у ДТП 23 серпня 2021 року. Внаслідок аварії постраждали 6 людей.

У лютому 2022 року оприлюднили деталі ДТП. Зокрема, оприлюднили відео з місця інциденту.

Судячи з відео, Трухін спробував домовитися з правоохоронцями.

Він начебто пропонував їм "гроші з сумки у багажнику", аби зам'яти справу. Зокрема, мовилося про 150 тисяч гривень.

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