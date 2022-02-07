В эфире одного из украинских телеканалов Петрик рассказал, что, заступающий на дежурство, патрульный получает в IT отделе боди-камеру по отдельному номеру, сообщает 24 канал. Ее выдают под личную подпись.
Заметьте Дело Трухина: патрульный Петрик пришел на допрос в ГБР
Каждый сотрудник полиции, каждый экипаж, выезжающий на вызов, получает боди-камеры. И все сотрудники полиции, которые были вовлечены в эту ситуацию, у них у всех были нагрудные камеры,
– заявил Петрик.
Боди-камеры правоохранители сдают в конце смены.
Петрик ответил на вопрос, есть ли видео с других камер. Правоохранитель заявил: "они, наверное, есть, но я не могу утверждать это".
Также патрульный отметил: в сети обнародовали неполное видео.
ДТП с участием Трухина: главное
- Трухин попал в ДТП 23 августа 2021 года. В результате аварии пострадали 6 человек.
- В феврале 2022 года обнародовали детали ДТП. В частности, обнародовали видео с места инцидента.
- Судя по видео, Трухин попытался договориться с правоохранителями.
- Он якобы предлагал им "деньги из сумки в багажнике", чтобы замять дело. В частности, говорилось о 150 тысячах гривен.
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