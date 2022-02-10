Про що йдеться в розслідуванні журналістів "Українська правда" оприлюднила відео з боді-камери патрульного Сергія Петрика, який першим прибув на оформлення ДТП на Бориспільській трасі. У записі зазначається, що кілька свідків вказали на те, що за кермом автомобіля-винуватця ДТП був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який на той момент був одягнений у темно-синій костюм. Поліцейський розповів, що почав з'ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що спричинила аварію.

До правоохоронця наблизився чоловік, схожий на нардепа Трухіна. Він заявив, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де відбувається голосування за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліцейського: "Давай я тихенько в ліс піду", "Потім знайдемося, я тобі віддячу", а також обіцяв "замовити за Петрика слівце перед Денисом" (Денис Монастирський – голова МВС – 24 канал).

Зверніть увагу! Сам Олександр Трухін заперечує обвинувачення. Він заявив, що автівкою кермував чоловік у червоній футболці.

Що кажуть розслідувачі та експерти

Вже 7 лютого поточного року у Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що у справі про "ДТП Трухіна" на вивчених ними матеріалах з відеокамер від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. Зафіксували це нібито і на робочій камері в Борисполі.

Варто зазначити, що на тій ділянці, де трапилася ДТП, камери спостереження були демонтовані.

Наразі завершено чотири експертизи. Зараз триває остання – п'ята. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія.

У ДБР нагадали, що після початку розслідування було офіційне звернення до поліції, щодо надання усіх матеріалів справи. Однак, з невідомих причин, цього не сталося.

ДБР зробило запит до "Української правди" із проханням надати усі наявні в них матеріали та вказати джерела їх надходження. Крім того, Бюро з'ясовує, чому відео з боді-камери патрульного не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ.

Трухіна виключили зі "Слуги народу" після оприлюднення відео з місця ДТП / Фото з фейсбуку політика

9 лютого на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що поліцейські на допиті не підтвердили, що Трухін пропонував їм хабар після ДТП. За його словами, під час перегляду відеозапису, оприлюдненого виданням "Українська правда", "слідчі ДБР не виявили інформації, яка встановлювала б нові обставини ДТП або спростовувала б уже отримані докази".

Водночас голова Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що доступ до записів з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу" Олександра Трухіна мали близько 100 людей. Серед яких: айтішники, працівники моніторингу, працівники підрозділів адмінпрактики.

Яким чином інформація могла попасти або не попасти на сервер? Кожен працівник поліції після закінчення зміни свою боді-камеру ставить на відповідне місце і працівник айті знімає з цієї камери інформацію на сервер. Визначити, хто конкретно міг зняти інформацію з сервера, на сьогоднішній день неможливо",

– сказав він.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму Telegram-каналі написав, що "це вперше в історії України орган досудового розслідування оприлюднив матеріали з метою виправдати фігуранта".

Я про відео ДБР авта Трухіна, яким керував ніби-то не він. І мова навіть не проте, що відео не з траси, де трапилася пригода (в ДБР самі це визнають). Давайте ще раз: слідчий орган публікує відео з метою довести невинуватість фігуранта – ще й провладного депутата! Якось так трапилося, що докази невинуватості в справах проти опозиції силовики Зеленського жодного разу не оприлюднювали. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Він наголосив, що якщо не знайшли доказів винуватості – мали закрити провадження, або за потреби – скомунікувати закриття.

"Але публічно виправдовувати фігуранта провадження – ще й провладного депутата? Ще й до закриття справи! З якого дива? На якій підставі? А головне – з якою метою?" – резюмував експерт.

Експрацівник Інтерполу у коментарі сайту 24 каналу розповів, що до ЗМІ записи, як правило, потрапляють "нелегально". Аналогічна історія – з копіями процесуальних та інших документів.

Як приклад він згадав записи по Олександру Гогілашвілі, відео якого опублікували в пресі. Якщо у "ланцюгу" проходження відеозапису (запис, вивантаження, зберігання, доступ, знищення тощо) залучено багато осіб і відсутній жорсткий контроль чи фіксація, – "крайнього" знайти складно.

Зазвичай, це "братська могила" під час дисциплінарного провадження. "Братська могила" це стала (ще з радянських часів) система "пошуку та покарання винних", коли стягнення отримують всі керівники та підлеглі "по вертикалі", при цьому найважче тому, хто внизу цієї "могили",

– розповів колишній правоохоронець.

Але склад кримінального злочину у подібних "витоках", як правило, відсутній. Якщо мова не йде про розголошення інформації, яка складає "державну таємницю" або не наступають інші "тяжкі наслідки". У цій ситуації, зазначив чоловік, основне питання: хто та чому "приховав" запис, а не хто й чому його злив.

Як коментують юристи

Юрист Максим Костецький наголосив, що патрульні поліцейські почали використовувати портативні відеореєстратори на формовому одязі для того, щоб фіксувати події, які трапляються під час виконання своїх поліцейських повноважень. У випадку, якщо поліцейський заявив, що чогось не було або камери немає, то це означає, що були певні зовнішні втручання – камера була вимкнена або якимось чином припинила свою роботу. В абсолютно більшості випадів вони мають працювати.

Це означає, що відео з фіксацією правопорушення, якщо таке відбулося, має бути в наявності. Повертаючись на робочі місця, де поліцейські несуть службу, всі ці відео передаються в єдину базу та умовно зберігаються 30 діб. Якщо раптом на камері було зафіксовано вчинення якогось правопорушення, воно має додаватися до матеріалів слідства за запитом відповідного слідчого.

За словами Костецького, "справа Трухіна" – підслідність ДБР. І перше, що воно мало зробити, – домогтися цих матеріалів у поліції. Але чомусь 6 місяців Бюро або не робило цих дій, або свідомо гальмувало процедуру здійснення слідчих дій.

І це означає, що хтось свідомо або не передавав ці відео, або вони безпосередньо не виконували свої службові повноваження. І це питання до компетентності слідчих ДБР, які вели цю справу. Тому що якщо відео зливається якимось неформальним чином, як я розумію, журналістам для того, щоб його опублікувати, а слідчі офіційно заявляють, що вони його ніколи не бачили, то це викликає запитання або до "компетентності", або до "корумпованості",

– зазначив юрист.

У ДБР заявляють, що ніяких відео не було і ніхто їх не передавав. Це означає, що вони їх не витребовували самостійно або Нацполіція їх не надала. Хтось у цій ситуації безпосередньо винен.

Те, що на публіку нам дають відповіді загальними фразами, означає, що скоріш за все вони знають, хто винен у цій ситуації, але не поспішають про це говорити. Перше, що робить слідчий, якраз намагається отримати інформацію з камер спостереження на дорозі та з нагрудних камер поліцейського, бо це підтверджує дуже багато того, щоб було зроблено під час ДТП,

– наголосив Костецький.

За словами юриста, журналісти-розслідувачі, які опублікували такі дані, не озвучували, з яких джерел вони їх отримали. Це означає, що скоріше за все ці відео їм надали неофіційно. Це могли передати як представники Нацполіції, так і особи, до яких це відео потрапило в тому чи іншому вигляді. Ці відео, скоріше за все, були в наявності у правоохоронних органів, просто вони не публікувалися. І тільки через те, що це стало надбанням громадськості, почалися якісь рухи у цій справі. До того все фактично гальмувалося.

Костецький розповів, що якщо відео немає в офіційному відеореєстрі Національної поліції України, то воно вже було знищено, а матеріали надали пізніше для того, щоб був суспільний розголос. Тому, якщо не буде оригінального матеріалу, звідки цей запис взято, то долучити його до справи як належний та допустимий доказ буде неможливо. І це теж питання і до поліції, і до ДБР.

Додамо, що у результаті ДТП очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню – у його Ford врізалась інша автівка. Разом із Лучі в салоні був його помічник та водій. Вцілому у ДТП постраждали шестеро людей.

Новину про ДТП опублікували українські медіа, однак протягом наступних кількох днів близько 30-ти ЗМІ видалили повідомлення, або змінили таким чином, що згадок про народного депутата Трухіна не лишалося.

У "Слузі народу" відповіли на чутки, що Трухін "завідував" зарплатами у конверті: дивіться відео