О чем идет речь в расследовании журналистов "Украинская правда" обнародовала видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, который первым прибыл на оформление ДТП на Бориспольской трассе. В записи отмечается, что несколько свидетелей указали на то, что за рулем автомобиля-виновника ДТП находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который на тот момент был одет в темно-синий костюм. Полицейский рассказал, что начал выяснять, кто был за рулем Audi A8, которое повлекло аварию.

К правоохранителю приблизился мужчина, похожий на нардепа Трухина. Он заявил, что ему нужно успеть на заседание Верховной Рады, где проходит голосование за Крымскую платформу. Мужчина начал уговаривать полицейского: "Давай я тихонько в лес уйду", "Потом найдемся, я тебе отблагодарю", а также обещал "замолвить за Петрика словцо перед Денисом" (Денис Монастырский – глава МВД – 24 канал).

Обратите внимание! Сам Александр Трухин отрицает обвинение. Он заявил, что машиной управлял мужчина в красной футболке.

Что говорят расследователи и эксперты

Уже 7 февраля текущего года в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что по делу "ДТП Трухина" на изученных ими материалах из видеокамер от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета. Зафиксировали это якобы и на рабочей камере в Борисполе.

Стоит отметить, что на том участке, где произошло ДТП, камеры наблюдения были демонтированы.

В настоящее время завершено четыре экспертизы. Сейчас идет последняя – пятая. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя.

В ГБР напомнили, что после начала расследования было официальное обращение в полицию о предоставлении всех материалов дела. Однако по неизвестным причинам этого не произошло.

ГБР сделало запрос в "Украинскую правду" с просьбой предоставить все имеющиеся у них материалы и указать источники их поступления. Кроме того, Бюро выясняет, почему видео с боди-камеры патрульного не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.

Трухина исключили из "Слуги народа" после обнародования видео с места ДТП / Фото из фейсбука

9 февраля на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что полицейские на допросе не подтвердили, что Трухин предлагал взятку после ДТП. По его словам, во время просмотра видеозаписи, обнародованной изданием "Украинская правда", "следователи ГБР не обнаружили информацию, которая устанавливала бы новые обстоятельства ДТП или опровергала бы уже полученные доказательства".

В то же время глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что доступ к записям из нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина примерно был у 100 человек. Среди которых: айтишники, работники мониторинга, работники подразделений админпрактики.

Как информация могла попасть или не попасть на сервер? Каждый сотрудник полиции по окончании смены свою боди-камеру ставит на соответствующее место и сотрудник айти снимает с этой камеры информацию на сервер. Определить, кто конкретно мог снять информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно,

– сказал он.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем Telegram-канале написал, что "это впервые в истории Украины орган досудебного расследования обнародовал материалы с целью оправдать фигуранта".

Я о видео ГБР авто Трухина, которым руководил якобы не он. И речь даже не о том, что видео не с трассы, где произошло происшествие (в ГБР сами это признают). Давайте еще раз: следственный орган публикует видео с целью доказать невиновность фигуранта – еще и провластного депутата! Как-то так произошло, что доказательства невиновности в делах против оппозиции силовики Зеленского ни разу не обнародовали. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Он подчеркнул, что если не нашли доказательств виновности – должны были закрыть производство, или при необходимости – коммуникировать закрытие.

"Но публично оправдывать фигуранта производства – еще и провластного депутата? Еще и до закрытия дела! С какой стати? На каком основании? А главное – с какой целью?" – резюмировал эксперт.

Экс-работник Интерпола в комментарии сайту 24 канала рассказал, что в СМИ записи, как правило, попадают "нелегально". Аналогичная история – с копиями процессуальных и других документов.

В качестве примера он упомянул записи по Александру Гогилашвили, видео которого опубликовали в прессе. Если в "цепи" прохождения видеозаписи (запись, выгрузка, хранение, доступ, уничтожение и т.п.) привлечены многие лица и отсутствует жесткий контроль или фиксация, "крайнего" найти сложно.

Обычно это "братская могила" во время дисциплинарного производства. "Братская могила" это сталая (еще с советских времен) система "поиска и наказания виновных", когда взыскания получают все руководители и подчиненные "по вертикали", при этом тяжелее всего тому, кто внизу этой "могилы",

– рассказал бывший правоохранитель.

Но состав уголовного преступления в подобных "утечках", как правило, отсутствует. Если речь не идет о разглашении информации, которая составляет "государственную тайну" или не наступают другие "тяжкие последствия". В этой ситуации, отметил мужчина, основной вопрос: кто и почему "скрыл" запись, а не кто и почему ее слил.

Как комментируют юристы

Юрист Максим Костецкий подчеркнул, что патрульные полицейские начали использовать портативные видеорегистраторы на форменной одежде для того, чтобы фиксировать события, которые происходят при исполнении своих полицейских полномочий. В случае, если полицейский заявил, что чего-то не было или нет камеры, то это означает, что были определенные внешние вмешательства – камера была выключена или каким-то образом прекратила свою работу. В большинстве случаев они должны работать.

Это означает, что видео с фиксацией правонарушения, если это произошло, должно быть в наличии. Возвращаясь на рабочие места, где полицейские несут службу, все видео передаются в единую базу и условно хранятся 30 суток. Если вдруг на камере было зафиксировано совершение какого-либо правонарушения, оно должно прилагаться к материалам следствия по запросу соответствующего следователя.

По словам Костецкого, "дело Трухина" – подследственность ГБР. И первое, что оно должно было сделать – добиться этих материалов от полиции. Но почему-то 6 месяцев Бюро либо не совершало этих действий, либо сознательно тормозило процедуру совершения следственных действий.

И это значит, что кто-то сознательно либо не передавал эти видео, либо непосредственно не выполнял свои служебные полномочия. И это вопрос к компетентности следователей ГБР, которые вели это дело. Потому что если видео сливается каким-то неформальным образом, как я понимаю, журналистам для того, чтобы его опубликовать, а следователи официально заявляют, что они его никогда не видели, то это вызывает вопрос либо к "компетентности", либо к "коррумпированности",

– отметил юрист.

В ГБР заявляют, что никаких видео не было и никто их не передавал. Это значит, что они их не потребовали самостоятельно или Нацполиция их не предоставила. Кто-то в этой ситуации напрямую виноват.

То, что на публику нам дают ответы общими фразами, означает, что, скорее всего, они знают, кто виноват в этой ситуации, но не спешат об этом говорить. Первое, что делает следователь, как раз пытается получить информацию из камер наблюдения на дороге и из нагрудных камер полицейского, потому что это подтверждает очень многое, что было сделано во время ДТП,

– подчеркнул Костецкий.

По словам юриста, журналисты-расследователи, опубликовавшие такие данные, не озвучивали, из каких источников они их получили. Это означает, что, скорее всего, эти видео им предоставили неофициально. Это могли передать как представители Нацполиции, так и лица, к которым видео попало в том или ином виде. Эти видео, скорее всего, были у правоохранительных органов, просто они не публиковались. И только потому, что это стало достоянием общественности, начались движения в этом деле. До этого же все фактически тормозилось.

Костецкий рассказал, что если видео нет в официальном видеореестре Национальной полиции Украины, то оно уже было уничтожено, а материалы предоставили позже для того, чтобы была общественная огласка. Поэтому, если не будет оригинального материала, откуда эта запись взята, то приобщить ее к делу как надлежащее и допустимое доказательство будет невозможно. И это тоже вопрос и к полиции, и к ГБР.

Добавим, что в результате ДТП глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в больницу – в его Ford врезался другой автомобиль. Вместе с Лучи в салоне находился его помощник и водитель. В целом в ДТП пострадали шесть человек.

Новость о ДТП опубликовали украинские медиа, однако в течение следующих нескольких дней около 30 СМИ удалили сообщения или изменили таким образом, что упоминаний о народном депутате Трухине не оставалось.

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