Соответствующую информацию о дате исключения Трухина из фракции Арахамия рассказал в кулуарах Верховной Рады 17 февраля.

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Арахамия рассказал, когда "слуги" исключат Трухина из фракции

По словам Арахамии, депутатская фракция "Слуга народа" планирует на днях исключить из своего состава народного депутата Александра Трухина.

Это будет в понедельник (21 февраля – 24 канал) реализовано. Я уверен просто (что за исключение Трухина из фракции будут голоса – 24 канал),

– заявил Арахамия.

В то же время он уточнил, что из бюджетного комитета нардепа пока невозможно исключить, однако "эти проблемы будут как-то решаться".

ДТП с участием автомобиля Трухина: последние новости

Автомобиль "слуги народа" Александра Трухина 23 августа 2021 года вызвал ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек.

1 февраля журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского Сергея Петрика, которая прибыла первой по вызову после аварии. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем, скрыться с места аварии, а также упоминает Дениса Монастырского.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Она касается возможного предложения взятки правоохранителям. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Впоследствии глава партии Елена Шуляк заявила, что надеется на совесть парламентария, что он сдаст мандат по собственному желанию. Однако сам Трухин подчеркнул, что не собирается этого делать, потому что "еще не все выполнил".

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