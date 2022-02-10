Провокативний коментар Трубіцин залишив під своїм же постом про демонтаж МАФу, який вирішив "вести свій "бізнес" без усього набору відповідних документів".

Важливо Сховатися не зміг: НАБУ затримала депутата Київради від "слуг" Трубіцина

У коментарях користувачі дорікнули Трубіцину, що потрібно дати реальну можливість офіційно працювати, а "знищення у такий спосіб бізнесу – це підло". На що депутат відповів:

Є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі.

Водночас він зазначив, що "складно працювати по-чесному, але можливо".



Провокативний коментар Трубіцина / Скриншот 24 каналу

Викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі: головне

НАБУ та САП опублікували відео викриття на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Крім депутата, неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

За даними НАБУ, серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми.