Однак за політика внесли заставу в розмірі 14,886 мільйона гривень і він вийшов із СІЗО. На нього поклали низку зобов'язань: здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

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Сам же Трубіцин заявляє, що "ніколи не отримував жодних хабарів і не затримувався на одержанні хабаря". "Слуга народу" також переконує, що "не тікав від НАБУ, а перебував у Оболонській РДА на робочій зустрічі та за першого прохання правоохоронців вийшов до них".

Окрім цього, він додав, що "практично протягом року" за ним "велося стеження" і весь цей час його "провокував на незаконні дії" один з агентів Національного антикорупційного бюро.

Викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі

НАБУ та САП викрили на хабарі депутата Київради з партії "Слуга народу" Трубіцина.

Окрім нього, неправомірну вигоду в 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

За даними правоохоронців, серед викритих – Трубіцин, його помічник, директор комунального підприємства та два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

Загалом просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх спіймали на передачі значної частини суми.

Викриття "слуги" на отриманні хабаря: дивіться відео