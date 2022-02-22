О том, что скандально известный депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства КГГА временно вышел из партии, сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук. По ее словам, вновь вернуться к политической силе Трубицын собирается после окончания суда.
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По крайней мере остановил свое членство депутат именно с формулировкой "на период досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу".
"Отпустили", потому что не нарушил устав
Палийчук подчеркнула, что каждый член "Слуги народа" может в любое время прекратить свое пребывание в партии. При этом представителям "слуг" даже не надо указывать своим коллегам оснований.
Сегодня получила заявление Трубицына, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу, Трубицын прекращает членство в партии. В соответствии с уставом нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле даже не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына,
– рассказала руководитель партии Елена Шуляк.
Что известно о разоблачении Трубицына на взятке
- 9 февраля 2021 года детективы НАБУ задержали помощника депутата, а также двух заместителей директора коммунальных предприятий столицы. Впоследствии детективы задержали и самого Трубицына.
- По данным следствия, организатором схемы оказался сам "слуга народа", который требовал от предпринимателей 1,39 миллиона гривен за размещение МАФов в разных районах столицы.
- Во время получения 1 миллиона 260 тысяч гривен взятки помощником-посредником правоохранители начали задерживать фигурантов производства.
- Позже суд решил посадить депутата под стражу, однако за него быстро внесли 14 миллионов 886 тысяч гривен залога.
- Сейчас Трубицын находится на свободе, но отвергает все обвинения, которые ему инкриминируют.