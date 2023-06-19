Суд змінив запобіжний захід щодо Ярини Ар'євої. Це сталося після того, як Київська прокуратура подала апеляцію.

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Яке рішення ухвалив суд щодо депутатки Київради

Суд розглянув апеляційну скаргу та частково погодився з проханням столичної прокуратури. Рішення попередньої інстанції скасували, натомість ухвалили нове. Минулий запобіжний захід передбачав перебування під домашнім арештом з 20:00 до 06:00 протягом 2 місяців.

Відтепер Ярина Ар'єва має цілодобово перебувати під повним домашнім арештом та носити електронний браслет до 22 липня 2023 року. Вона також повинна здати свій закордонний паспорт. Окрім цього депутатка має повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання. Також їй заборонено відлучатися з місця проживання без їхнього дозволу.

Подробиці ДТП за участю депутатки