Суд изменил меру пресечения в отношении Ярины Арьевой. Это произошло после того, как Киевская прокуратура подала апелляцию.

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Какое решение принял суд в отношении депутатки Киевсовета

Суд рассмотрел апелляционную жалобу и частично согласился с прошением столичной прокуратуры. Решение предыдущей инстанции отменили, но приняли новое. Прошлая мера пресечения предусматривала пребывание под домашним арестом с 20:00 до 06:00 в течение 2 месяцев.

Теперь Ярина Арьева должна круглосуточно находиться под полным домашним арестом и носить электронный браслет до 22 июля 2023 года. Она также должна сдать свой загранпаспорт. Кроме этого депутатка должна сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства. Также ей запрещено отлучаться с места жительства без их разрешения.

Подробности ДТП с участием депутатки