Суд изменил меру пресечения в отношении Ярины Арьевой. Это произошло после того, как Киевская прокуратура подала апелляцию.
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Какое решение принял суд в отношении депутатки Киевсовета
Суд рассмотрел апелляционную жалобу и частично согласился с прошением столичной прокуратуры. Решение предыдущей инстанции отменили, но приняли новое. Прошлая мера пресечения предусматривала пребывание под домашним арестом с 20:00 до 06:00 в течение 2 месяцев.
Теперь Ярина Арьева должна круглосуточно находиться под полным домашним арестом и носить электронный браслет до 22 июля 2023 года. Она также должна сдать свой загранпаспорт. Кроме этого депутатка должна сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства. Также ей запрещено отлучаться с места жительства без их разрешения.
Подробности ДТП с участием депутатки
- Напомним, 27 ноября 2022 года Ярина Арьева управляла Volkswagen Polo и сбила женщину. ДТП произошло у нерегулируемого пешеходного перехода во время блекаута.
- Женщина-пешеход получила черепно-мозговую травму. Кроме этого, у нее были сломаны конечности, челюсть и плечевая кость.
- По версии следствия, Ярина Арьева могла находиться за рулем в состоянии наркотического опьянения. Речь может идти об употреблении марихуаны.
- У Арьевой изъяли водительское удостоверение и посадили ее на частичный домашний арест. Затем прокуратура обжаловала это решение.
- Депутатка Киевсовета признала вину в наезде на женщину-пешехода. Однако она отвергает обвинения в употреблении наркотиков. По ее словам, первая экспертиза ничего не обнаружила. А вторую она называет спланированной дискредитацией. Также Арьева утверждает, что в тот вечер не видела женщину, ведь на ее одежде не было светоотражающих элементов.
- Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец опровергла слова Арьевой. По ее словам, первичная экспертиза сообщила депутатке о состоянии наркотического опьянения.
- Водительнице грозит от 3 до 8 лет заключения. Также ее могут лишить права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.