Авария произошла на трассе Н-10 Стрый – Черновцы. Пострадавший погиб на месте.
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Депутата поместили под стражу
Ивано-Франковский городской суд 27 октября избрал депутату Калушского городского совета Тарасу Бараничу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он будет находиться в СИЗО не менее 24 декабря 2023 года.
Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что он находился за рулем Volvo нетрезвым. В крови депутата обнаружили 1,12 промилле алкоголя. Следователи сообщили ему о подозрении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель пострадавшего.
Правоохранители не сообщили личность водителя, однако отметили, что он житель села Сивка-Калушская и депутат одного из местных советов. По данным местного издания "Окна", говорится о депутате Калушского городского совета Тарасе Барниче, работающем в должности старшего пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
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Кратко о других ДТП в Украине
- В Тернопольской области 29 октября столкнулись Infiniti FX35 и Peugeot 406. 51-летний мужчина, находившийся за рулем Peugeot 406, умер на месте от полученных травм. Еще пять человек с переломами и травмами доставили в больницу. Известно, что среди пострадавших четырехлетняя девочка.
- В Голосеевском районе Киева на улице Васильковской произошло ДТП с участием нескольких машин. В аварии также получил повреждения автомобиль патрульной полиции.
- В свою очередь, в Ровенской области сотрудница полиции сбила женщину прямо на пешеходном переходе. В момент ДТП водитель не находилась на службе.