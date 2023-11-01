Авария произошла на трассе Н-10 Стрый – Черновцы. Пострадавший погиб на месте.

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Депутата поместили под стражу

Ивано-Франковский городской суд 27 октября избрал депутату Калушского городского совета Тарасу Бараничу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он будет находиться в СИЗО не менее 24 декабря 2023 года.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что он находился за рулем Volvo нетрезвым. В крови депутата обнаружили 1,12 промилле алкоголя. Следователи сообщили ему о подозрении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель пострадавшего.

Правоохранители не сообщили личность водителя, однако отметили, что он житель села Сивка-Калушская и депутат одного из местных советов. По данным местного издания "Окна", говорится о депутате Калушского городского совета Тарасе Барниче, работающем в должности старшего пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает суровое наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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