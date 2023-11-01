Аварія трапилася на трасі Н-10 Стрий – Чернівці. Постраждалий загинув на місці.
До теми На Прикарпатті п'яний депутат збив на смерть велосипедиста
Депутата помістили під варту
Івано-Франківський міський суд 27 жовтня обрав депутату Калуської міської ради Тарасу Бараничу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він перебуватиме у СІЗО щонайменше до 24 грудня 2023 року.
Поліцейські, які прибули на місце ДТП, з'ясували, що він перебував за кермом Volvo нетверезим. У крові депутата виявили 1,12 проміле алкоголю. Слідчі повідомили йому про підозру за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель постраждалого.
Правоохоронці не повідомили особу водія, однак зазначили, що він є жителем села Сівка-Калуська та депутатом однієї із місцевих рад. За даними місцевого видання "Вікна", мовиться про депутата Калуської міської ради Тараса Барнича, який працює на посаді старшого пожежника-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
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Коротко про інші ДТП в Україні
- На Тернопільщині 29 жовтня зіштовхнулися Infiniti FX35 та Peugeot 406. 51-річний чоловік, який перебував за кермом Peugeot 406, помер на місці від отриманих травм. Ще п'ятьох людей з переломами та травмами доправили до лікарні. Відомо, що серед постраждалих є чотирирічна дівчинка.
- У Голосіївському районі Києва на вулиці Васильківській сталася ДТП за участю кількох машин. В аварії також зазнала пошкоджень автівка патрульної поліції.
- Своєю чергою, в Рівненській області співробітниця поліції збила жінку прямо на пішохідному переході. На момент ДТП водійка не перебувала на службі.