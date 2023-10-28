У ДТП, яка сталася у Голосіївському районі столиці, зіткнулися кілька автомобілів. У Патрульній поліції Києва раніше повідомили, що в аварії попередньо ніхто не постраждав.

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Журналісти 24 Каналу намагаються зв'язатися з представниками Патрульної поліції, щоб дізнатися детальніше про ДТП станом на 20:00. Щойно ми отримаємо коментар, доповнимо новину.

Наразі інформації про постраждалих немає. На місці працює патрульна поліція,

– розповіли правоохоронці станом на 16:30.

Звернімо увагу також на те, що у Патрульній поліції Києва попередили про те, що перекривали рух транспорту. Сталося це на вулиці Верхній Вал у напрямку Набережно-Хрещатицької, а причина – повалене дерево.

У Голосіївському районі Києва сталася ДТП: дивіться відео

Крім того, на той момент було відомо, що через падіння дерева був ускладнений рух на вулиці Олени Теліги у напрямку метро "Шулявська".

У Києві 28 жовтня вирувала негода

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів про наслідки негоди у столиці. За його словами, поранень зазнали 7 людей, з яких 5 перебувають у медичних закладах. Відомо, що їхній стан стабільний. Він додав, що нових випадків не фіксували.

Як зазначають у КМВА, станом на 18:30 внаслідок дощу та сильних поривів вітру:

загинули дві людини;

пошкоджено 2 житлові будинки;

пошкоджено 17 дахів будинків;

пошкоджено 3 кіоски;

пошкоджено 10 автомобілів.

Також внаслідок поривів вітру зафіксували падіння 1 банера, 8 небезпечних конструкцій (металевих парканів, вікон), повалення 203 дерев і пошкодження ще 130. Причому 25 дерев упали на проїжджу частину, а ще 3 – на трамвайні колії.

Станом на 19:54 у ДСНС зазначили, що внаслідок негоди в Україні загинули 3 людини та ще 10 зазнали травм. Рятувальники здійснили 231 виїзд по всій території нашої країни. Вони розпиляли та прибрали 353 повалені дерева. Відомо, що внаслідок погодних умов знеструмлено 1 880 населених пунктів у 16 областях.