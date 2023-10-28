В ДТП, которое произошло в Голосеевском районе столицы, столкнулись несколько автомобилей. В Патрульной полиции Киева ранее сообщили, что в аварии предварительно никто не пострадал.

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Журналисты 24 Канала пытаются связаться с представителями Патрульной полиции, чтобы узнать подробнее о ДТП по состоянию на 20:00. Как только мы получим комментарий, дополним новость.

Пока информации о пострадавших нет. На месте работает патрульная полиция,

– рассказали правоохранители по состоянию на 16.30.

Обратим внимание также, что в Патрульной полиции Киева предупредили о том, что перекрывали движение транспорта. Произошло это на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой, а причина – поваленное дерево.

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП: смотрите видео

Кроме того, на тот момент было известно, что из-за падения дерева было затруднено движение по улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская".

В Киеве 28 октября бурлила непогода

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал о последствиях непогоды в столице. По его словам, ранения получили 7 человек, из которых 5 находятся в медицинских учреждениях. Известно, что их состояние стабильное. Он добавил, что новые случаи не фиксировали.

Как отмечают в КГВА, по состоянию на 18:30 в результате дождя и сильных порывов ветра:

погибли два человека;

повреждены 2 жилых дома;

повреждено 17 крыш домов;

повреждены 3 киоска;

повреждено 10 автомобилей.

Также в результате порывов ветра зафиксировали падение 1 баннера, 8 опасных конструкций (металлических заборов, окон), падение 203 деревьев и повреждение еще 130. Причем 25 деревьев упали на проезжую часть, а еще 3 – на трамвайные пути.

По состоянию на 19:54 в ГСЧС отметили, что в результате непогоды в Украине погибли 3 человека и еще 10 получили травмы. Спасатели совершили 231 выезд по всей территории нашей страны. Они распилили и убрали 353 поваленных деревьев. Известно, что в результате погодных условий обесточено 1880 населенных пунктов в 16 областях.