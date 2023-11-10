Трагедия произошла в поселке Ясиня Раховского района на проезжей части дороги.

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Не следила за ребенком

По данным следствия, ДТП произошло около 16:20. Из камер наблюдения, изъятых с места происшествия, видно, что 32-летняя местная жительница вместе с ее полуторагодовалой дочерью шли по улице. На мгновение мать отвлеклась и перестала следить за ребенком. В это время девочка выбежала на проезжую часть дороги, где попала под колеса грузовика "Урал". За рулем авто находился 57-летний житель села Черная Тиса.

Ребенка доставили в реанимацию местной больницы, где впоследствии он скончался от полученных травм. Водитель "Урала" задержан. Проверка на Драгере показала, что он был трезв на момент совершения аварии. Мужчину на время расследования поместили в СИЗО.

Водитель грузовика не был пьян / Фото полиция

Проверку состояния алкогольного опьянения прошла и мать погибшей девочки. В ее крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Действия женщины квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

На Закарпатье расследуют ДТП, в котором погиб полуторагодовалый ребенок / Фото полиция

Кадры с места трагедии +18: видео полиции

Подросток устроил ДТП: погиб 9-летний мальчик

В Шполе Черкасской области 5 ноября несовершеннолетний водитель сбил двоих детей. Малолетние братик и сестричка как раз ехали на велосипедах, когда 17-летний водитель автомобиля Honda Civic наехал на них.

9-летний мальчик скончался на месте еще до приезда скорой, а 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".