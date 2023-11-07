17-летний водитель сбил двоих детей – малолетних братика и сестричку, ехавших на велосипедах. Полиция открыла уголовное производство.

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Мальчик погиб, его сестренку госпитализировали

ДТП произошло около 12 часов 5 ноября. По предварительным данным, правоохранители установили, что 17-летний водитель автомобиля Honda Civic, направлялся по улице Лозоватской и наехал на двоих детей, 9 и 11 лет, ехавших на велосипедах.

В результате аварии, мальчик скончался на месте еще до приезда медиков и полиции. 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу,

– отметили в полиции.

Несовершеннолетние, водитель и два пассажира, не пострадали. Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Водителя задержали, автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку. Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства ДТП еще устанавливают.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших.

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