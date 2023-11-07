17-річний кермувальник збив двох дітей – малолітніх братика й сестричку, що їхали на велосипедах. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Хлопчик загинув, його сестричку госпіталізували

ДТП сталася близько 12 години 5 листопада. За попередніми даними, правоохоронці встановили, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, прямував вулицею Лозоватською й наїхав на двох дітей, 9 та 11 років, що їхали на велосипедах.

Внаслідок аварії, хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції. 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні,

– зазначили в поліції.

Неповнолітні, водій та двоє пасажирів, не постраждали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Водія затримали, автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває. Повні обставини ДТП ще встановлюють.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким постраждалих.

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