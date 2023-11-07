Правоохранители устанавливают все детали этой аварии на блокпосте. Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия еще продолжается.

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ДТП на блокпосте произошло поздно вечером

Правоохранители подчеркнули, что водитель автомобиля "Рено" около 21:25 наехал на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте в Деснянском районе столицы. В частности, женщина на момент аварии переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована в больницу,

– говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также выяснили, что 66-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Рено", двигался по Броварскому проспекту в направлении Киева. Кроме того, в полиции отметили, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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"Кормчий прошел проверку на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, который показал, что мужчина трезв", - подчеркнули в полиции Киева.

В конце концов, правоохранители квалифицировали событие, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. В рамках этого уголовного производства полицейские устанавливают все детали ДТП.

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