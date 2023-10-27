Рождество одиозный Тандыр встретит не дома. Он будет оставаться в СИЗО по крайней мере до 25 декабря 2023 года.

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Еще в августе 2023 года Высший совет правосудия отстранил Тандыра от судебной деятельности. Следует отметить, что соответствующее решение было принято единогласно.

О каком наказании для Тандыра просит семья погибшего

Вдова погибшего нацгвардейца Анна рассказала, что хочет, чтобы одиозного судью приговорили к 10 годам лишения свободы.

Я думаю, что 10 лет для него – это ничто. Он забрал целую жизнь, а у него заберут всего 10 лет,

– отметила вдова.

Анна и Вадим воспитывали троих детей. Самая младшая дочь Полина только четыре раза видела папу.

"Я хочу прийти в суд и показать ему (Тандыру – 24 Канал) Полину. Хочу спросить: "За что?" Мой ребенок за два года своей жизни видел своего папу четыре раза. Из-за войны, из-за его службы. Она не будет помнить, как он выглядел, – делится Анна.

Больше всего семья боится, что Тандыру удастся избежать наказания.