Водій збив сім'ю на пішохідному переході. Варто зазначити, що водій під час вчинення ДТП був тверезий.

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Подробиці ДТП

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Toyota" наїхав на одеситку, коли вона разом зі своїми дітками переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

З місця аварії жінку з дітьми доправили до медичного закладу. Матері діагностували струс головного мозку, закриті черепно-мозкову травму та пошкодження поперекового відділу хребта, а дівчинці – забій та садна правого колінного суглоба і таза. Двомісячний хлопчик, на щастя, не постраждав.

Правоохоронці перевірили водія позашляховика на стан сп'яніння – він був тверезим.

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП

Слідчі вже внесли відомості про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Наразі тривають слідчі дії – правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Тим часом у Житомирській області розслідують ще одну трагічну ДТП.

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