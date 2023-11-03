Водитель сбил семью на пешеходном переходе. Стоит отметить, что водитель во время ДТП был трезв.

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Подробности ДТП

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota наехал на одесситку, когда она вместе со своими детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места аварии женщину с детьми доставили в медицинское учреждение. Матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника, а девочке – ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза. Двухмесячный мальчик, к счастью, не пострадал.

Правоохранители проверили водителя внедорожника на состояние опьянения – он был трезв.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП

Следователи уже внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

В настоящее время продолжаются следственные действия – правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Тем временем в Житомирской области расследуют еще одно трагическое ДТП.

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