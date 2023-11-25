Інцидент стався 24 листопада на Харківському шосе. Патрульний якраз займався оформленням ДТП. Під час цього на нього наїхав водій автомобіля "Форд".
Читайте також На Хмельниччині жінка обікрала 5 магазинів за дві години
Водій спробував втекти
Як повідомили в Нацполіції, патрульний зазнав тілесних ушкоджень. Його швидко госпіталізували в лікарню. Натомість водій втік з місця ДТП.
В столиці одразу ввели спеціальну поліцейську операцію. Через деякий час водія затримали.
По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вулиці Горлівській. Від проходження освідування він відмовився,
– заявили правоохоронці.
Слідчі вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп'яніння (ч.1 ст. 286-1) та залишення в небезпеці (ч.1 ст. 135) Кримінального кодексу України.
Кримінал та ДТП: останні новини
- В Івано-Франківській області загинув 14-річний підліток на одному з гуртків. Він зазнав поранення в грудну клітку з пневматичної гвинтівки. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
- На Рівненщині автомобіль врізався у блокпост. 25-річний водій проігнорував обмежувальні знаки та наїхав на бетонні блоки. На момент аварії в автомобілі перебували 4 пасажирів 13, 14, 20 та 24 років. Вони зазнали незначних тілесних ушкоджень та отримали допомогу від медиків.
- В Одесі чоловік побив дружину на очах в дитини. Жінка сама написала про це в соцмережах, де попросила розголосу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Жінку направили на проходження судово-медичної експертизи. Відомо, що чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Слідство наразі триває.