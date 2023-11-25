Інцидент стався 24 листопада на Харківському шосе. Патрульний якраз займався оформленням ДТП. Під час цього на нього наїхав водій автомобіля "Форд".

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Водій спробував втекти

Як повідомили в Нацполіції, патрульний зазнав тілесних ушкоджень. Його швидко госпіталізували в лікарню. Натомість водій втік з місця ДТП.

В столиці одразу ввели спеціальну поліцейську операцію. Через деякий час водія затримали.

По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вулиці Горлівській. Від проходження освідування він відмовився,

– заявили правоохоронці.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп'яніння (ч.1 ст. 286-1) та залишення в небезпеці (ч.1 ст. 135) Кримінального кодексу України.

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