Автопригода сталася на трасі "Київ – Ковель – Ягодин" увечері 21 листопада близько о 21:00. Через кілька хвилин після ДТП медики швидкої допомоги отримали виклик і виїхали на місце аварії.

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Водій не впорався з кермуванням

Правоохоронці повідомили, що 25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy не врахував стан дорожнього покриття, не обрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста.

У салоні автомобіля у момент аварії також було 4 пасажирів віком 13, 14, 20 та 23 років. Усі вони жителі селі Лінчин, що у Рівненському районі (колишній Березнівський район). Унаслідок аварії вони отримали незначні тілесні ушкодження. Постраждалі отримали допомогу медиків на місці аварій, після чого – їх відпустили додому.

Поліцейські відразу перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. Експертиза показала, що 25-річний чоловік був тверезий. Нині вирішується питання про правову кваліфікацію події.

На Рівненщині автомобіль наїхав на блокпост / Фото поліції Рівненської області

Зверніть увагу! У поліції наголошують: учасникам дорожнього руху варто бути вкрай обережними та зважати на погіршення погодних умов, неухильно дотримуючись ПДР.

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