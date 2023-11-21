Аварія трапилася на 345 кілометрі автодороги біля села Грушвиця Друга. Рух транспорту довелося зупинити в обох напрямках.

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У патрульній поліції Рівненської області зауважили, що внаслідок ДТП з 5 автомобілями є потерпілі. На оприлюднених фото видно вантажівку та авто, які не розминулись на дорозі. Ймовірно, інші транспортні засоби зіткнулися з ними.

Внаслідок ДТП на 350-му кілометрі автомобільної дороги М-06 рух автодорогою Київ – Чоп на час ліквідації наслідків пригоди неможливий,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Шляхи об'їзду

Обʼїзд заблокованої ділянки дороги можливий:

дорогами місцевого значення через населені пункти Грушвиця та Дібрівка,

а також через дорогу Т-18-17 Бережниця — Степань — Деражне — Клевань,

дорогою Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни та М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.

Про зняття обмежень правоохоронці обіцяють повідомити додатково.

Трагічна ДТП у Чернівцях

Вранці 20 листопада у Чернівцях сталася страшна аварія, внаслідок якої загинули 3 юнаків віком 19,20 та 22 років.

Попередньо, 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Він та його пасажири отримали не сумісні з життям травми.

