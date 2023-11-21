Авария произошла на 345 километре автодороги у села Грушвица Вторая. Движение транспорта пришлось остановить в обоих направлениях.

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В патрульной полиции Ровенской области отметили, что в результате ДТП с 5 автомобилями пострадали люди. На обнародованных фото виден грузовик и авто, которые не разминулись на дороге. Вероятно, другие транспортные средства столкнулись с ними.

В результате ДТП на 350-м километре автомобильной дороги М-06 движение по автодороге Киев – Чоп на время ликвидации последствий происшествия невозможно,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Пути объезда

Объезд заблокированного участка дороги возможен:

дорогами местного значения через населенные пункты Грушвица и Дибровка,

а также через дорогу Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань,

по дороге Т-18-06 Ровно – Млинов – Берестечко – Буск – Перемышляны и М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече через населенные пункты Большая Емельяна, Дядьковичи, Сатиев и Ужинец.

О снятии ограничений правоохранители обещают сообщить дополнительно.

Трагическое ДТП в Черновцах

Утром 20 ноября в Черновцах произошла страшная авария, в результате которой погибли 3 юношей в возрасте 19, 20 и 22 лет.

Предварительно, 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Он и его пассажиры получили не совместимые с жизнью травмы.