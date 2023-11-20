Зранку 20 листопада у Чернівцях по вулиці Маланчука обласного центру трапилася аварія.

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Попередня причина аварії

Внаслідок ДТП загинули троє чернівчан у віці 19, 20 та 22 років. Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій автомобіля "BMW" не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

На жаль, водій та усі двоє пасажирів загинули – вони отримали травми не сумісні з життям.

На місці працюють правоохоронці

На місці події працюють співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, Управління патрульної поліції, ЧРУП та рятувальники.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 – мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці проводять слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії.

Нагадаємо, днем раніше, 19 листопада, трапилася ще одна моторошна аварія. На сході Польщі біля нашого кордону мікроавтобус врізався у дерево – там було 10 пасажирів, 3 з яких – біженці з України. На щастя, їхній стан задовільний.