ДТП відбулася у місті Українка Обухівського району Київської області. Аварія сталася у п'ятничний вечір, 17 листопада.

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Подробиці аварії на Київщині

За даними поліції, 44-річний чоловік не впорався з керуванням. В результаті його Hummer зіткнувся з фасадом будівлі. На кадрах можна побачити, що від удару у машини відлетіло переднє колесо.



Hummer врізався у будинок / Фото Поліції Київщини

Нетверезий водій та двоє його пасажирів зазнали травм різного ступеня важкості. Їх усіх ушпиталили після ДТП. Згодом чоловіка, що сидів за кермом позашляховика, затримали. В його крові знайшли 2,03 проміле алкоголю.

Розпочато досудове розслідування за статтею 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння". Водієві загрожує до 3 років тюрми з позбавленням прав на 3 – 5 років.

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