ДТП произошло в городе Украинка Обуховского района Киевской области. Авария случилась в пятничный вечер, 17 ноября.
Читайте также На Закарпатье грузовик сбил полуторагодовалую девочку: посадить могут мать погибшего ребенка
Подробности аварии в Киевской области
По данным полиции, 44-летний мужчина не справился с управлением. В результате его Hummer столкнулся с фасадом здания. На кадрах можно увидеть, что от удара у машины отлетело переднее колесо.
Hummer врезался в дом / Фото Полиции Киевщины
Нетрезвый водитель и двое его пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Их всех госпитализировали после ДТП. Впоследствии мужчину, что сидел за рулем внедорожника, задержали. В его крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.
Начато досудебное расследование по статье 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Водителю грозит до 3 лет тюрьмы с лишением прав на 3 – 5 лет.
Похожие случаи пьяного вождения
- Недавно в Киеве владелец Audi дал сесть за руль своей пьяной 20-летней знакомой, у которой до этого отобрали права. В результате девушка врезалась в машину Toyota, из-за чего погибли два человека.
- Ранее во Львове нетрезвый священник катался на Jeep Compass по улице Подгородной. Его остановили правоохранители, после чего церковник предложил им взятку. В результате его оштрафовали на 17 000 гривен, лишили прав на год и временно отстранили от служения.
- Напомним, в столице на проспекте Отрадном пьяный водитель BMW повредил 5 припаркованных автомобилей. После этого между ним и владельцами этих машин произошла словесная перепалка, закончившаяся потасовкой и приездом полиции.