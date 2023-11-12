Инцидент произошел на проспекте Отрадном в столице Украины. К счастью, погибших в результате аварии нет. Данные о пострадавших тоже не обнародовали.

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Сообщение о ДТП поступило в полицию около 21:30. Сообщили, что водитель протаранил сразу пять автомобилей.

Водитель автомобиля BMW, вероятно, под хмельком осуществил столкновение с 5 припаркованными автомобилями. В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться и словесный конфликт перерос в драку,

– говорится в сообщении.

Правоохранители немедленно прибыли на место инцидента. Нарушитель оперативно задержан.

В Киевской области произошло масштабное ДТП

В Киевской области 8 ноября произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

На автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский столкнулись 2 грузовика. Это усложнило движение в направлении украинской столицы. Грузовики столкнулись на 93 км автодороги М-03. К сожалению, известно, что в результате аварии пострадали. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. Это спасает жизнь и здоровье.