Криминальный инцидент произошел 10 ноября в районе Алании. В сумке украинца, занимающегося электронной коммерцией, было 35 000 евро.

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Чем завершилось ограбление в Турции

По данным местных СМИ, своровав деньги, злоумышленники попытались скрыться на мотоцикле. Однако украинец Дмитрий Ц. начал их преследовать на своем автомобиле. Он проехал около 300 метров и врезался в мотоцикл. Грабители с него упали и скончались на месте аварии.

Ограбление украинца в Турции: видео Antalya Hakkinda

По данным Antalya Hakkinda, грабители Мурат О. и Эльнур Б. были гражданами Азербайджана Однако другое издание Alanya Gazetesi пишет, что Мурат О. имел турецкое гражданство, а Эльнур Б. – азербайджанское.

Украинца задержали местные правоохранители. Впоследствии его доставили в здание суда, а затем арестовали и отправили в тюрьму.

Другие случаи ограбления украинцев за границей

  • Не так давно в Испании ограбили продюсера Алю Касперскую. Мошенники заставили беременную водительницу остановить автомобиль и украли у неё документы и деньги. К счастью, ей помог проезжавший мимо дальнобойщик из Белой Церкви.
  • Как сообщалось ранее, в Польше при возвращении в Украину у нашей гражданки злоумышленник украл около 90 000 гривен и паспорта. После этого местный грабитель сжег документы.
  • Напомним, у Фоззи и Фагота из группы ТНМК украли деньги, документы и технику. Это произошло в Германии во время их благотворительного тура.