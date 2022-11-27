Оказалось, что инцидент произошел ранним утром, около 4:00, когда 38-летняя украинка и двое ее сыновей в возрасте 10 и 11 лет как раз собирались вернуться в Украину. Женщина заказала такси до железнодорожной станции и переносила вещи в автомобиль из квартиры. В этот момент к одному из детей подбежал парень, пытавшийся выхватить из рук мальчика рюкзак. Сделать это ему не удалось и он схватил рядом сумку и убежал.

В польском городе Гура семью из Украины ограбили, а чтобы замести следы преступления вор сжег похищенные документы семьи.

Как выяснилось впоследствии, именно в сумке были деньги и документы, в частности, справки мальчика, который лечится от онкологической болезни. Похищенная сумма составляла 2 200 долларов США и 200 евро.

Вором оказался 18-летний поляк

Женщина сразу обратилась в полицию, и правоохранителям удалось разоблачить вора. Им оказался 18-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

В его доме провели обыски, во время которых нашли и изъяли украденные деньги. Впрочем, злоумышленник успел сжечь все документы украинской семьи. Правоохранители помогли потерпевшей частично восстановить документы, вероятно, остальное оно возобновит по возвращении домой.

Злоумышленника обязали появляться в уездном управлении полиции трижды в неделю для отметки о надзоре. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.