Так, украинка с двумя детьми возвращалась в Украину из Польши. Во время того, как семья грузила вещи в такси, у них выкрали почти 90 тысяч гривен и сожгли паспорта. Читайте также Из-за холодной зимы: сколько украинцев еще уедут за границу В украинки выкрали почти 90 000 и документы В польском городе Гура семью из Украины ограбили, а чтобы замести следыпреступления вор сжег похищенные документы семьи. Оказалось, что инцидент произошел ранним утром, около 4:00, когда 38-летняя украинка и двое ее сыновей в возрасте 10 и 11 лет как раз собирались вернуться в Украину. Женщина заказала такси до железнодорожной станции и переносила вещи в автомобиль из квартиры. В этот момент к одному из детей подбежал парень, пытавшийся выхватить из рук мальчика рюкзак. Сделать это ему не удалось и он схватил рядом сумку и убежал. Как выяснилось впоследствии, именно в сумке были деньги и документы, в частности, справки мальчика, который лечится от онкологической болезни. Похищенная сумма составляла 2 200 долларов США и 200 евро. Воромоказался 18-летний поляк Женщина сразу обратилась в полицию, и правоохранителям удалось разоблачить вора. Им оказался 18-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом. В его доме провели обыски, во время которыхнашли и изъяли украденные деньги. Впрочем, злоумышленник успел сжечь все документы украинской семьи. Правоохранители помогли потерпевшей частично восстановить документы, вероятно, остальное оно возобновит по возвращении домой. Злоумышленника обязали появляться в уездном управлении полиции трижды в неделю для отметки о надзоре. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.