Кримінальний інцидент стався 10 листопада в районі Аланії. У сумці українця, який займається електронною комерцією, було 35 000 євро.

Читайте також У Х'юстоні грабіжника кафе застрелив озброєний відвідувач

Чим завершилося пограбування у Туреччині

За даними місцевих ЗМІ, поцупивши гроші, зловмисники спробували втекти на мотоциклі. Однак українець Дмитро Ц. почав їх переслідувати на своїй автівці. Він проїхав близько 300 метрів та врізався в їхній мотоцикл. Грабіжники з нього впали та померли на місці аварії.

Пограбування українця в Туреччині: відео Antalya Hakkinda



За даними Antalya Hakkinda, грабіжники Мурат О. та Ельнур Б. були громадянами Азербайджану. Однак інше видання Alanya Gazetesi пише, що Мурат О. мав турецьке громадянство, а Ельнур Б. – азербайджанське.

Українця затримали місцеві правоохоронці. Згодом його доставили до будівлі суду, а після цього заарештували та відправили до в'язниці.

Інші випадки пограбування українців за кордоном