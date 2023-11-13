Священника УГКЦ Юрия Сенчука в начале октября остановили за рулем кроссовера Jeep Compass на улице Подгородной. В ходе проверки выявлено 1,26 процента алкоголя, превышая норму в шесть раз.

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Просил выделить средства "на службу Божью"

Юрий Сенчук, составляя админпротокол, предлагал взятку патрульным, систематически увеличивая сумму до 15 тысяч гривен. Он просил патрульного выделить эти средства "на службу Божью".

После того, как патрульный отказался от взятки, было открыто уголовное дело, которое суд рассматривает отдельно.

На судебном заседании, относительно нетрезвого вождения, священник отсутствовал. Дело рассмотрела судья Наталья Палюх, которая признала водителя виновным и назначила 17 тысяч гривен штрафа с лишением водительских прав на год.

В частности, после этого инцидента УГКЦ временно отстранила Сенчука от служения. Его наказали суспензией от священнической службы и других связанных с правительством, служением и задачей действий до 18 апреля 2024 года.

Также другие представители церкви временно лишены сотрудничества с отцом Юрием.

Что известно о Юрии Сенчуке

Священник служил на приходе святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии во Львове.

Известно, что это не первый раз патрульные останавливают Юрия Сенчука за нарушение ПДД. Предыдущий инцидент произошел 9 декабря, когда он управляя автомобилем Jeep Compass, въехал в припаркованный кроссовер Nissan X-Trail на улице Подгородной и после столкновения скрылся с места происшествия.

Согласно решению суда ему наложили уплатить штраф в размере 3400 гривен.