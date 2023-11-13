Священника УГКЦ Юрія Сенчука на початку жовтня зупинили за кермом кросовера Jeep Compass на вулиці Підміській. Під час перевірки у нього виявили 1,26 проміле алкоголю, що перевищує норму у шість разів.

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Просив виділити кошти "на службу Божу"

Юрій Сенчук, складаючи адмінпротокол, пропонував хабар патрульним, систематично збільшуючи суму до 15 тисяч гривень. Він просив патрульного виділити ці кошти "на службу Божу".



Після того, як патрульний відмовився від хабаря, було відкрито кримінальну справу, яку суд розглядає окремо.



На судовому засіданні, щодо нетверезого водіння, священник був відсутній. Справу розглянула суддя Наталія Палюх, яка визнала водія винним та призначила 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням водійських прав на рік.

Зокрема, після цього інциденту УГКЦ тимчасово відсторонила Сенчука від служіння. Його покарали суспензією від священницької служби та інших пов'язаних з урядом, служінням та завданням дій до 18 квітня 2024 року.



Також інші представники церкви тимчасово позбавлені співпраці з отцем Юрієм.

Що відомо про Юрія Сенчука

Священник служив на парафії святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у Львові.

Відомо, що це не вперше патрульні зупиняють Юрія Сенчука за порушення ПДР. Попередній інцидент стався 9 грудня, коли він керуючи авто Jeep Compass, в'їхав у припаркований кросовер Nissan X-Trail на вулиці Підміській та після зіткнення втік з місця події.

Згідно з рішенням суду, йому тоді наклали сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.