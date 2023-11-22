Автопроисшествие произошло на трассе "Киев – Ковель – Ягодин" вечером 21 ноября около 21:00. Спустя несколько минут после ДТП медики скорой помощи получили вызов и уехали на место аварии.

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Водитель не справился с управлением

Правоохранители сообщили, что 25-летний водитель автомобиля Citroën Jumpy не учел состояние дорожного покрытия, не избрал безопасную скорость движения, проигнорировал установленные ограничительные знаки и допустил наезд на бетонные блоки блокпоста.

В салоне автомобиля в момент аварии также находились 4 пассажира в возрасте 13, 14, 20 и 23 лет. Все они жители села Линчин, что в Ровенском районе (бывший Березновский район). В результате аварии они получили незначительные телесные повреждения. Пострадавшие получили помощь медиков на месте аварий, после чего отпустили домой.

Полицейские сразу проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что 25-летний мужчина был трезв. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

В Ровенской области автомобиль наехал на блокпост / Фото полиции Ровенской области

Обратите внимание! В полиции отмечают: участникам дорожного движения следует быть крайне осторожными и учитывать ухудшение погодных условий, неукоснительно соблюдая ПДД.

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