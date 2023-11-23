Своєю історією жінка поділилася у мережі 21 листопада, інформує 24 Канал. За її словами, за понад тиждень правоохоронці не відкрили кримінальне провадження. Саме тому одеситка просила розголосу.

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"Він своєю головою завдав удару мені в область обличчя, тим самим зламавши мені ніс. Усе це супроводжувалося погрозами мені про вбивство", – написала жінка.

Що заявили правоохоронці

У поліції на історію відреагували 22 листопада. Там заявили, що відкрили кримінальне провадження, а жінку направили на проходження судово-медичної експертизи. Усе, аби визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, яких вона зазнала.

За даними слідства, побиття сталося неподалік парку Горького. Батько дитини, який не проживає із родиною, проводив час із сином. Однак у цей момент він почав сваритися із дружиною. Коли вона намагалася уникнути скандалу та хотіла поїхати із дитиною додому, чоловік її побив.

Жінка звернулася до правоохоронців. Вони взяли у неї покази та викликали швидку. Постраждалу оглянули медики. У неї діагностували перелом носа.

Спочатку силовики відкрили кримінальне провадження за фактом спричинення легких тілесних ушкоджень. Однак згодом, після допиту потерпілої та встановлення нових обставин події, перекваліфікували його за статтею про домашнє насильство. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Нині триває слідство.

Зазначимо, що ексвійськова Євгенія Емеральд зізналася, що пережила домашнє насильство з боку колишнього чоловіка. Жінка показала відео з доказами.