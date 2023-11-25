Инцидент случился 24 ноября на Харьковском шоссе. Патрульный занимался оформлением ДТП. Во время этого на него наехал водитель автомобиля "Форд".

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Водитель попытался скрыться

Как сообщили в Нацполиции, патрульный получил телесные повреждения. Его быстро госпитализировали в больницу. Водитель же скрылся с места ДТП.

В столице сразу была введена специальная полицейская операция. Через некоторое время водителя задержали.

По городу была немедленно введена специальная полицейская операция, в результате которой водитель был задержан на улице Горловской. От прохождения обследования он отказался,

– заявили правоохранители.

Следователи уже начали уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения (ч.1 ст. 286-1) и оставлении в опасности (ч.1 ст. 135) Уголовного кодекса Украины.

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