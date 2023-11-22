Трагедия произошла 22 ноября около 15:30 в одном из лицеев Надворнянского района Прикарпатья. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного инцидента.
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Подросток погиб на кружковом занятии
Как сообщили правоохранители, на спецлинию 102 поступило сообщение, что в помещении одного из лицеев Надворнянского района погиб 14-летний школьник. Ученик получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки. Следователи установили, что это произошло во время проведения кружковых занятий.
От полученного ранения девятиклассник скончался до приезда скорой помощи.
На месте трагедии продолжают работать правоохранители, а также следователи Следственного управления и все профильные службы. Полицейские опросили всех свидетелей происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.
В настоящее время решается вопрос предоставления правовой квалификации события.
Трагические новости о гибели несовершеннолетних
- В городе Измаил, что в Одесской области, мужчина сбил 9-летнюю Алису Грек. Инцидент произошел, когда девочка переходила дорогу. После наезда пострадавшую сразу госпитализировали, но спасти девочку не удалось. Врачи в течение трех дней боролись за жизнь, Алисы, но девочка скончалась 2 ноября. Стоит отметить, что сбивший ребенка водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- В Черкасской области 17-летний парень за рулем автомобиля Honda Civic сбил двоих детей, которые катались на велосипедах В результате трагического ДТП погиб 9-летний мальчик, 11-летнюю девочку удалось спасти.
- В Одесской области загадочно погибла 14-летняя девочка. Грузовой поезд двигался в направлении станции Сарата, когда машинист заметил человека, который лежал между путями. Муж сразу остановил поезд и бросился к человеку, впрочем, девочка лежала без признаков жизни. На место трагедии сразу вызвали милиционеров. Что стало причиной смерти 14-летней девочки, пока неизвестно.