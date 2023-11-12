Инцидент произошел 8 ноября поздно вечером. На месте работали сотрудники территориального подразделения полиции и судебно-медицинский эксперт.
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Что рассказали правоохранители
По данным полиции, в Одесской области погибла 14-летняя жительница Арциза. Ее тело на железнодорожных путях у въезда в город обнаружил машинист.
По словам мужчины, двигаясь в направлении станции Сарата, он увидел, что между путями лежит человек, и сразу остановил поезд,
– говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили на теле погибшей несовершеннолетней повреждения ноги и открытую черепно-мозговую травму. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти подростка.
В полиции отметили, что эта девушка имела положительную характеристику, а ее семья не попадала в поле зрения правоохранителей. Сейчас устанавливаются вся обстоятельства ее смерти.
Похожие случаи с другими поездами
- Ранее в столичном метро девушка прыгнула на пути и начала двигаться навстречу поезду. К счастью, машинист вовремя затормозил, а неизвестный мужчина из толпы спрыгнул к девушке и успокоил ее.
- Напомним, в Буче 21-летняя девушка перебегала железнодорожные пути в неустановленном месте и через наушники ничего не слышала. В результате пассажирский поезд на смерть ее сбил. Машинист в тот момент сигналил девушке и пытался экстренно затормозить.
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