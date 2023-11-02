Правоохранители призвали осторожничать в зоне повышенной опасности. К ней восстановится и железнодорожный путь.
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Детали жуткой смерти
В Киевской области в городе Буча под колеса пассажирского поезда попала 21-летняя девушка. Правоохранители принялись за расследование трагического инцидента. Они обнаружили, что смерть стала следствием неосторожности.
Полиция установила, что потерпевшая проходила колею в неустановленном месте – при этом она была в наушниках. Машинист поезда сигналил девушке и применил экстренное торможение, однако, к сожалению, столкновения избежать не удалось.
Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожный путь необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда! Берегите свою жизнь,
– напоминает полиция Киевщины.
Молодая девушка проходила колею в наушниках / полиция Киевщины
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