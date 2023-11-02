Правоохоронці закликали бути обережними у зоні підвищеної небезпеки. До неї відновиться і залізнична колія.

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Деталі моторошної смерті

У Київській області у місті Буча під колеса пасажирського потяга потрапила 21-річна дівчина. Правоохоронці взялися за розслідування трагічного інциденту. Вони виявили, що загибель стала наслідком необережності.

Поліція встановила, що потерпіла перебігала колію у невстановленому місці – при цьому вона була в навушниках. Машиніст потягу сигналив дівчині та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, зіткнення уникнути не вдалося.

Залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Важливо памʼятати, що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності потяга! Бережіть своє життя,

– нагадує поліція Київщини.

Молода дівчина перебігала колію у навушниках / поліція Київщини

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