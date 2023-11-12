Інцидент стався 8 листопада пізно ввечері. На місці працювали співробітники територіального підрозділу поліції та судово-медичний експерт.

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Що розповіли правоохоронці

За даними поліції, на Одещині загинула 14-річна жителька Арциза. Її тіло на залізничних коліях біля в’їзду у місто знайшов машиніст.

Зі слів чоловіка, рухаючись у напрямку станції Сарата, він побачив, що між коліями лежить людина, і відразу зупинив потяг,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці виявили на тілі загиблої неповнолітньої ушкодження ноги та відкриту черепно-мозкову травму. Тіло направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті підлітки.

У поліції зауважили, що ця дівчина мала позитивну характеристику, а її родина не потрапляла у поле зору правоохоронців. Наразі встановлюються вся обставини її смерті.

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