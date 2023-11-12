Інцидент стався 8 листопада пізно ввечері. На місці працювали співробітники територіального підрозділу поліції та судово-медичний експерт.
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Що розповіли правоохоронці
За даними поліції, на Одещині загинула 14-річна жителька Арциза. Її тіло на залізничних коліях біля в’їзду у місто знайшов машиніст.
Зі слів чоловіка, рухаючись у напрямку станції Сарата, він побачив, що між коліями лежить людина, і відразу зупинив потяг,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці виявили на тілі загиблої неповнолітньої ушкодження ноги та відкриту черепно-мозкову травму. Тіло направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті підлітки.
У поліції зауважили, що ця дівчина мала позитивну характеристику, а її родина не потрапляла у поле зору правоохоронців. Наразі встановлюються вся обставини її смерті.
Схожі випадки з іншими потягами
- Раніше у столичному метро дівчина стрибнула на колії та почала рухатися назустріч потягу. На щастя, машиніст вчасно загальмував, а невідомий чоловік з натовпу зістрибнув до дівчини та заспокоїв її.
- Нагадаємо, у Бучі 21-річна дівчина перебігала колії у невстановленому місці та через навушники нічого не чула. В результаті пасажирський потяг на смерть її збив. Машиніст у той момент сигналив дівчині та намагався екстрено загальмувати.
- Не так давно у Польщі 13-річна дівчина сіла на рейки, коли у бік перону рухався потяг. В результаті вона вижила, але втратила руку. А 14-річний українець, що намагався її врятувати, загинув.