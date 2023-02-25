Як повідомили очевидці, невідома стрибнула на колії та попрямувала назустріч поїзду, який прибував на станцію. Однак життя дівчини вдалося врятувати.
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Дівчину врятували
На щастя, машиніст встиг загальмувати перед самим заїздом на станцію. Після чого з натовпу до невідомої зістрибнув чоловік. Він поспілкувався з нею, а потім обійняв.
Згодом працівники метрополітену та поліції сумісними зусиллями витягли дівчину з колії. Як вони повідомили ЗМІ, після цього невідому передали медикам швидкої. Жодних ушкоджень на ній не було.
Правоохоронці отримали виклик, що дівчина стрибнула і перебуває на коліях. Вони швидко відреагували на повідомлення, сумісними зусиллями з працівниками метрополітену витягли дівчину з колії, викликали швидку, медики її оглянули. Тілесних ушкоджень не виявили. З нею все добре,
– розповіли в поліції Київського метрополітену.
Що відомо про учасників інциденту
За словами правоохоронців, дівчина була досить юного віку. Однак його вони не уточнювали, оскільки її здоров’ю нічого не загрожувало.
Чи був рятівник, який спустився до дівчини, сторонньою небайдужою людиною чи її знайомим – невідомо. В поліції детальних відомостей про нього не мають.
Останні інциденти у київському метрополітені
- На жаль, у метро столиці України бувають нещасні випадки, які завершуються не так добре. Так, наприкінці січня чоловік потрапив під колеса потяга на станції "Лісова". Його затиснуло між платформою і потягом. У той день близько 20:30 рятувальники Києва дістали тіло чоловіка.
- Нещасний випадок раніше трапився й на станції "Дарниця". Там також пасажир потрапив під потяг, через що рух червоною гілкою обмежили.
- Однак не лише через потяги бувають надзвичайні випадки у метрополітені. 15 лютого у переході біля станції метро "Васильківська" у чоловіка зупинилося серце. На щастя, поліцейський Богдан Кислюк оперативно відреагував та провів усі необхідні дії, щоб врятувати його. Після цього стан постраждалого стабілізували, а медики його госпіталізували.