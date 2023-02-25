Громадянина помітили на станції метро "Мінська". Він постійно озирався, що здавалось підозрілим.

До речі Зупинилося серце: біля київського метро поліцейський врятував чоловіка

Чоловік мав гранату

Поліцейські зупинили чоловіка, а під час перевірки виявили в нього в кишені боєприпас. Це була граната "Ф-1" та запал до неї.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Боєприпас відправили на експертизу, а правопорушника затримали. Ним виявився 29-річний уродженець Одеської області.



Зловмисником виявився уродженець Одещини / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмиснику

За зберігання гранати чоловіку "світить" до 7 років за ґратами. Слідчі повідомили фігуранту про підозру щодо зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї.

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт.



Чоловік мав гранату / Фото Нацполіції

Схожий випадок у Києві

У серпні 2022 року на Центральному залізничному вокзалі Києва правоохоронці також затримали пасажира. Він заховав у себе під футболкою бойову гранату із запалом.

На місце події тоді прибули співробітники відділу поліції на станціях залізничного транспорту та вибухотехніки столичного главку. Вони вилучили в пасажира бойову гранату Ф-1.