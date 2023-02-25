Гражданин был замечен на станции метро "Минская". Он постоянно оглядывался, что казалось подозрительным.
Кстати говоря Остановилось сердце: возле киевского метро полицейский спас мужчину
Человек имел гранату
Полицейские остановили мужчину, а во время проверки обнаружили у него в кармане боеприпас. Это была граната "Ф-1" и страсть к ней.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала преступление. Боеприпас был отправлен на экспертизу, а правонарушитель задержан. Им оказался 29-летний уроженец Одесской области.
Злоумышленником оказался уроженец Одесщины / Фото Нацполиции
Что угрожает злоумышленнику
За хранение гранаты мужчине "светит" до 7 лет за решеткой. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия.
Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения – ночной домашний арест.
У мужчины была граната / Фото Нацполиции
Похожий случай в Киеве
В августе 2022 года на Центральном железнодорожном вокзале Киева правоохранители также задержали пассажира. Он спрятал у себя под футболкой боевую гранату со страстью.
На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка. Они изъяли у пассажира боевую гранату Ф-1.