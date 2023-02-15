Киевлянин упал в обморок в переходе возле станции метро. Полицейский оперативно отреагировал и провел все необходимые действия, чтобы спасти мужчину.

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В Киеве полицейский спас мужчину

Возле станции метро "Васильковская" мужчине стало плохо – он упал и потерял сознание.

Полицейский Богдан Кислюк, в тот день несший службу на станции, получил вызов от дежурной. Правоохранитель сразу же побежал к потерпевшему мужчине и убедившись в отсутствии дыхания и сердцебиения, начал проводить сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора и делал ее до приезда врачей,

– сообщили в столичной полиции.

После этого состояние пострадавшего мужчины стабилизировали. Медики его госпитализировали.

Таким образом, благодаря быстрой реакции и профессиональным действиям полицейского, киевлянину была оказана необходимая помощь.

"Сейчас его жизни и здоровью ничего не грозит", – добавили в полиции.



Полицейский Богдан Кислюк, спасший жизнь мужчине / фото полиции Киева

На станции метро "Дарница" пассажир попал под поезд

В конце лета 2022 года в Киеве на станции метро произошел несчастный случай. Пассажир попал под поезд.

Трагедия произошла на станции метро "Дарница". Движение по красной ветке было ограничено. На место происшествия вызывали медиков и правоохранителей. Специалисты провели необходимую работу.