Это произошло в вагоне, который в этот момент подъехал на станцию ​​"Академика Барабашова". Мужчине стало плохо в 9:53.

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Что рассказали очевидцы

Впоследствии информацию об инциденте подтвердили журналистам в администрации метрополитена. Там рассказали, что после падения мужчину вынесли на платформу. Туда сразу вызвали скорую.

Его вытащили на платформу и пытались откачать, но, к сожалению, безуспешно,

– рассказал один из пассажиров.

По приезду медики скорой смогли лишь констатировать смерть. Пока неизвестно, что стало ее причиной.



Правоохранитель возле умершего мужчины / Фото из телеграма ХС

Недавно такое уже было

9 ноября произошло идентичное событие, но на Салтовской линии. Тогда стало плохо 75-летнему мужчине.

Пассажиру стало плохо, и он упал возле эскалатора. Туда тоже приехали врачи, однако было слишком поздно.