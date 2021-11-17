Це трапилося у вагоні, який у цей момент під'їхав на станцію “Академіка Барабашова”. Чоловікові стало погано о 9:53.

Зауважте Чоловік впав на рейки метро в Харкові: як його рятували

Що розповіли очевидці

Згодом інформацію про інцидент підтвердили журналістам в адміністрації метрополітену. Там розповіли, що після падіння чоловіка винесли на платформу. Туди одразу викликали швидку.

Його витягли на платформу і намагалися відкачати, але, на жаль, безуспішно,

– розповів один із пасажирів.

По приїзду медики швидкої змогли лише констатувати смерть. Наразі невідомо, що стало її причиною.



Правоохоронець біля чоловіка, який помер / Фото телеграму ХС

Нещодавно таке вже було

9 листопада сталася ідентична подія, проте на Салтівській лінії. Тоді стало погано 75-річному чоловікові.

Пасажиру стало погано та він впав біля ескалатора. Туди теж приїхали лікарі, проте було надто пізно.